Il futuro di Pogba appare al momento tutt’altro che nitido, il centrocampista francese continua a rimanere in infermeria per colpa di un lungo infortunio, situazione che non aiuta il suo rapporto con club e tifosi. Un rapporto ormai logorato da numerose vicissitudini, che potrebbero portare alla rottura alla fine dell’anno.

Ne è convinto Alan Shearer, intervenuto ai microfoni del Sun: “penso che non ci siano dubbi: alla fine dell’anno il Manchester United cercherà di limitare i danni vendendo Pogba dopo quattro anni, ovvero dopo un periodo di tempo che non era pianificato. Penso che sia deluso di quanto accaduto in questi anni. Quando ha firmato doveva essere il primo di una lunga serie di acquisti per la ricostruzione e il rilancio ma il club non ha poi mantenuto le promesse. Dubito che i tifosi dei Red Devils lo vedranno mai al massimo del suo rendimento, un po’ per colpa sua e tanto per colpa della società“.

