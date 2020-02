Vittoria convincente per il Manchester United nel ritorno dei sedicesimi di Europa League, i ‘Red Devils’ asfaltano 5-0 il Club Brugge e staccano il pass per gli ottavi. Un successo accolto con il sorriso anche da Solskjaer che, in conferenza stampa nel post gara, non ha lesinato una frecciatina ironica a Fred, autore di due gol: “sono felice per tutti i giocatori che hanno fatto bene. Fred? Non ero sicuro che sarei stato ancora vivo quando sarebbe tornato a segnare. Tra di noi scherziamo su questo argomento da un po’ di tempo, sono contento per i suoi gol”.

