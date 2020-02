Situazione delicata in casa Manchester City, l’esclusione per due anni da tutte le competizioni europee inflitta dall’Uefa continua a tenere banco in Inghilterra, spingendo Pep Guardiola a parlare apertamente alla squadra.

Secondo quanto riferito da Sky Sports, l’allenatore catalano avrebbe preso la parola in allenamento davanti ai propri giocatori, confermando la fiducia al progetto City. Queste sarebbero le parole rivolte dall’ex Bayern ad Aguero e compagni: “in qualsiasi campionato dovessimo giocate, io non mi muovo da qui. Anche se ci dovessero spedire in League Two, io resterei qui. Ora è il momento di restare uniti. Ora più che mai dobbiamo dimostrare a tutti che noi siamo talento, non soldi“.

