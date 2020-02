La pesante sanzione inflitta al Manchester City dall’Uefa non farà cambiare idea a Pep Guardiola che, dopo la vittoria nel recupero di Premier contro il West Ham, ha ammesso di voler rimanere sulla panchina dei ‘citizens’.

Nessuna remora per l’allenatore catalano, che ha fatto chiarezza sul proprio futuro: “se non mi esonerano io resto qui, amo questo club. Questa è la mia squadra e io starò qui. Siamo dei professionisti in campo, per quello che succede fuori non possiamo farci molto. La situazione non è ancora del tutto definita, per questo dobbiamo continuare a giocare al massimo. Abbiamo parlato di quello che dobbiamo fare fino al termine della stagione, specialmente per le persone che amano questo club. La squadra deve lottare e dare il 100%“.

