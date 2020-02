Brutta sorpresa per Francesca Costa nella mattinata di oggi, la mamma di Nicolò Zaniolo ha trovato la propria automobile completamente smontata dai ladri nel corso della notte. Alcuni uomini sono riusciti ad aprire la vettura, portando via la carrozzeria interna, dal volante al computer di bordo.

Sui social poi la madre del giocatore della Roma ha ironizzato: “meno male che ci si ama, fosse il contrario mi dovrei far spiegare qualche passaggio. Buona giornata a voi che non perdete il vizio di farci delle gradite sorprese“. Una situazione già vissuta da Francesca Costa che, solo un anno fa, si era vista rubare l’auto per poi riuscire a recuperarla.

Valuta questo articolo