Vittoria importante per l’Inter nell’andata dei sedicesimi di Europa League, i nerazzurri si impongono 0-2 sul campo del Ludogorets grazie alle reti di Eriksen e Lukaku.

Un successo importante che soddisfa Antonio Conte, lasciandogli però anche qualche perplessità: “siamo stati bravi nel secondo tempo ad alzare i ritmi e l’intensità e creare le occasioni giuste per segnare. Abbiamo provato delle soluzioni alternative a partita in corso, vedendo di volta in volta cosa possa darci la possibilità di alternare durante le gare” le parole di Conte a Sky Sport. “Eriksen ha bisogno di lavorare, può fare molto meglio di quello che ha fatto stasera. Sono contento per lui perchè il gol gli dà fiducia, ma deve ritrovare quel ritmo e quell’intensità che lo hanno contraddistinto negli anni passati. Non è ancora nella giusta condizione fisica. Sappiamo di aver preso un giocatore importante, lo aspettiamo con tranquillità e senza ansia. Di certo per noi non è un problema, vogliamo integrarlo per il bene dell’Inter che è l’unica cosa che conta”.

Sul prosieguo del cammino in Europa League, Conte ha ammesso: “la nostra strada in Europa League sarà quella di effettuare rotazioni e dando spazio a chi ha giocato meno. Vogliamo andare più avanti possibile, proseguendo su questa linea. Questa è una competizione che ti può spappolare dal punto di vista fisico e mentale, non puoi pensare di giocare giovedì e domenica sempre con gli stessi. Handanovic? Stiamo valutando la situazione di giorno in giorno. Abbiamo fiducia in Padelli e aspettiamo Handanovic, che recupererà il suo posto quando sarà pronto”.

