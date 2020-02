L’azzurro Lorenzo Musetti ha giocato oggi il suo primo torneo in campo ATP dopo gli exploit in campo giovanile. Il tennista italiano si è infatti qualificato per il tabellone principale del torneo di Dubai ed ha trovato al primo turno il russo Rublev, non certo un impegno semplice per esordire in campo ATP. Ebbene, Musetti ha dato del filo da torcere a Rublev, un tennista che ha iniziato bene il suo 2020.

Il giovane Lorenzo è riuscito a farsi valere, lottando col coltello tra i denti per due set, cedendo col punteggio di 6-4 6-4 a Rublev al termine di un bel match. Ottima figura per Musetti, il quale adesso potrà approcciarsi ai propri tornei con fiducia, un esordio che di certo non dimenticherà il giovane azzurro, il quale ha dimostrato con i fatti di poter stare in campo a questo livello.

