Ljajic è stato messo in quarantena dal Besiktas a causa di una brutta febbre, per evitare il contagio con gli altri giocatori. Dopo l’annuncio della notizia, in tantissimi hanno pensato ad un possibile contagio da Coronavirus, allarmandosi. E’ stato il calciatore stesso a svelare la verità, con un post sui social: “le notizie secondo cui avrei il coronavirus, uscite sulla stampa, non riflettono la verità”, ha scritto su Twitter.

