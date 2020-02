Momento difficile per Adem Ljajic: l’ex calciatore di Torino e Fiorentina è stato messo in quarantena dal Besiktas a causa di una brutta influenza. Ljajic è stato colpito da una febbre alta e la squadra ha deciso di metterlo in quarantena precauzionale per evitare il contagio con la squadra, soprattutto in vista dell’imminente incontro col Trabzonsopor. Dietro la mossa del Besiktas c’è la paura di un contagio da Coronavirus?

Valuta questo articolo