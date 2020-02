Il palmares di Steven Gerrard è uno dei più invidiati del calcio moderno: 2 Coppe d’Inghilterra, 3 Coppe di Lega Inglese, 2 Community Shield, 1 Coppa UEFA, 2 Supercoppa Uefa e 1 Champions League. In una bacheca così ricca però, c’è un’assenza che stona: lo storico capitano del Liverpool non ha mai vinto la Premier League.

I tifosi dei Reds vorrebbero porvi rimedio. I supporter del Liverpool hanno lanciato l’idea di provare a tesserare Gerrard per le ultime 5 partite di Premier League, visto il grande margine di vantaggio che la squadra ha sulle rivali. In questo modo, salvo debacle nel rush finale, il Liverpool vincerebbe il campionato dopo 30 anni e Gerrard potrebbe mettersi in bacheca la tanto sognata Premier League. C’è però un piccolo ostacolo: Steven Gerrard non gioca più a pallone, oggi fa l’allenatore dei Glasgow Rangers. ‘Capitan Fantastic’ dovrebbe dunque abbandonare temporanemanete il suo ruolo, magari a giochi già conclusi nella Scottish Premiership, per tornare un’ultima volta in maglia Reds.

