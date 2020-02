Una vittoria arrivata grazie ad un giocatore che, ieri sera, non avrebbe nemmeno dovuto giocare. Lucas Tousart invece non solo è andato in campo, ma ha addirittura piegato la Juventus nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, regalando al Lione una vittoria insperata alla vigilia.

Un paradosso bello e buono per i bianconeri, impallinati da un giocatore già di proprietà dell’Hertha Berlino. Proprio così, il club tedesco infatti ha acquistato ufficialmente lo scorso 27 gennaio il centrocampista francese, lasciandolo in prestito al Lione fino a giugno. Ben 25 i milioni versati nelle casse del Lione, che rendono Tousart il secondo acquisto più costoso della storia dell’Hertha dopo Piatek. E pensare che i tifosi del Lione avevano addirittura esultato alla cessione di Tousart, ignari che solo un mese dopo lo avrebbero osannato come l’artefice di una stupenda vittoria in Champions contro la blasonata Juventus.

