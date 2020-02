I tacchetti in testa, il dolore e il sangue che comincia a sgorgare. Brutta botta per Matthijs de Ligt nel corso del primo tempo del match tra Lione e Juventus, un colpo fortuito che costringe il difensore olandese ad uscire dal campo per farsi medicare. Un’assenza pesante seppur per pochi minuti, considerando il gol subito dai bianconeri proprio in quei minuti concitati. In basso il video della rete di Tousart.

