E’ ancora presto per concentrarsi sulla sfida con la Juventus, ma Rudi Garcia ha già bene in mente che tipo di partita far fare al suo Lione per provare a mettere in difficoltà i bianconeri.

L’allenatore francese ha parlato ad una settimana di distanza dal confronto di Champions ai microfoni del Corriere dello Sport, scherzando sulle modalità da utilizzare per fermare Ronaldo: “si ferma alla frontiera, se decide che Lione non gli piace e non vuole giocare qui. Scherzi a parte, si può contenere con una fase difensiva di squadra. Inutile ingabbiare lui se devi lasciare spazio a Dybala o Higuain. Dirò a tutti che è un challenge, una sfida. La motivazione deve essere questa. Anche per me. La Juventus vincerà la Champions? Non so. Ma so che la loro priorità è riuscirci, dopo tanti scudetti. Non credo che Ronaldo sia andato alla Juve per vincere solo in Italia”.

Non è mancata infine una battuta sulla Roma, sua ex squadra: “non so se abbia inciso la transizione societaria, perché non conosco i dettagli. Ho visto la partita di Bergamo, sarebbe stato meglio non perderla, ma si può rimediare: sono convinto che la squadra alla fine andrà in Champions. Un consiglio a Fonseca? Di tapparsi le orecchie e andare avanti con le sue idee“.

Valuta questo articolo