Marc Marquez spegne oggi 27 candeline: il campione del mondo di MotoGp non è più un giovanissimo, ma ha ancora davanti a sè una carriera lunghissima e ricca di successi. Reduce dall’operazione alla spalla, nel giorno del suo compleanno il campione di Cervera si è fatto un regalo davvero speciale: Marc è tornato ad allenarsi sulla moto da cross.

“Grazie a tutti per gli auguri! 27 🎂 Non potevo desiderare un regalo migliore che guidare una moto da cross dopo tre mesi ✊🏼“, ha scritto sui social a corredo di un video che lo vede in sella alla sua MX.



