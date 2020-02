Il coronavirus sta seminando morte e paura in giro per il mondo, ma come noto il suo focolaio è in terra cinese. Una delle personalità tennistiche più influenti della Cina, è intervenuta con una donazione benefica per la lotta alla malattia che tanto terrore sta spargendo.

Si tratta di Li Na, tennista ritiratasi ormai da tempo, entrata nella Hall of Fame del tennis e vincitrice del Roland Garros 2011. Secondo quanto rivelato dal South China Morning Post, Li Na avrebbe donato 3 milioni di yuan (l’equivalente di circa 400.000 euro) per la lotta al coronavirus. Un grande gesto da parte dell’ex tennista, vicina al suo popolo in un momento a dir poco complicato.

