Nicola Legrottaglie non ha mai nascosto la sua fede. Il difensore centrale si è sempre dichiarato molto credente, al punto di dedicare anche i suoi gol, con tanto di frase scritta sulla maglietta, al Signore. Alla Juventus però, Legrottaglie ha avuto a che fare con un compagno di squadra con un ego (e un talento) sconfinato, che spesso si è paragonato alla figura dell’Altissimo: ovviamente Zlatan Ibrahimovic. Ai microfoni de ‘Il Centro’, Legrottaglie ha ricordato quando Zlatan gli disse di essere la fonte divina delle sue vittorie: “una volta mi disse che era lui a far vincere i campionati e non Gesù“.

Nel 2007 invece, Legrottaglie ha raccontato di essersi affidato a Dio per scegliere il suo futuro: “avevo firmato per il Besiktas. Iniziai a pregare Dio chiedendogli di scegliere la strada migliore per me, qualche giorno dopo saltò tutto e rimasi alla Juve”.

