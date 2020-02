Sono passati 19 anni, ma il tempo sembra essersi fermato. Almeno per quei pochi secondi. E’ LeBron James, ma pare di vedere Kobe Bryant sul parquet dello Staples Center. Stessa falcata, stesso salto e… stessa schiacciata a quasi due decenni di distanza.

Il ‘Prescelto’ ha voluto replicare per filo e per segno un’azione celebre del proprio idolo, segnando proprio nello stesso canestro. Ad immortalare tutto un video dei Los Angeles Lakers, ripreso poi da LeBron James che lo ha dedicato a Bryant: “è per te, fratello mio“, con l’aggiunta degli hashtag #Mamba4Life e #LegendsNeverDie.

Same arena. Same basket. Same dunk. 19 years apart. 💜💛 pic.twitter.com/fj7HRmqv3c — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 8, 2020

