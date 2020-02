Leander Paes si appresta a dire addio al tour ATP. Il tennista indiano ha salutato il suo popolo in occasione dell’ultimo atto del Maharashtra Open, con un messaggio commosso indirizzato sì ai suoi tifosi di sempre, ma anche alle giovani leve del tennis indiano: “Sapere che questo sarà il mio ultimo in India non sarà facile. Ho vinto questo evento diverse volte, fatto bene in singoli e doppi. Ho giocato negli stadi che erano pieni e urlavano il mio nome. Sono davvero molto grato per tutti gli anni di supporto“.

Paes continua commosso: “ho giocato con la bandiera del mio paese sulla manica e nel cuore, spero che gli ultimi 30 anni abbiano motivato i bambini in modo che possano essere anche loro dei campioni“. Un esempio di correttezza ed eleganza, sempre col sorriso sulle labbra, Paes è stato senz’altro d’ispirazione per le nuove generazioni di tennisti indiani pronte ad affacciarsi al professionismo.

“I play with the flag on my sleeve and in my heart, and I hope that the last 30 years have motivated children so that they can be champions as well.”

Touching words from @Leander as he says goodbye to @MaharashtraOpen 😢#OneLastRoar pic.twitter.com/I0UjM595sg

— Tennis TV (@TennisTV) February 9, 2020