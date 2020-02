Un palo, un assist e diversi chilometri macinati sull’out di destra per Manuel Lazzari che firma una prestazione straordinaria nella gara vinta 5-1 dalla Lazio sulla Spal, sua ex squadra. Alcuni suoi ex tifosi non l’hanno presa bene. Sui social il giocatore ha ricevuto minacce di morte da supporter ferraresi che lo hanno ferito nel profondo.

Il calciatore, molto legato alla piazza, ha denunciato l’accaduto su Instagram: “le minacce di morte non le merito. In quei sette anni ho dato tutto, ringrazierò per sempre la SPAL, per sempre. Però questo non lo meritavo”.

