Immobile pareggia i conti, Milinkovic-Savic segna il gol partita. La Lazio si aggiudica il big match della 24ª Giornata di Serie A battendo 2-1 l’Inter in rimonta. Una sfida importantissima in ottica scudetto, obiettivo per il quale i biancocelesti, a -1 dalla Juventus, sono in piena corsa.

Ne parla così Milinkovic-Savic a Sky Sport: “questa partita non è stato solo merito mio, siamo una famiglia e si vede sul campo. Spero di rimanere su questa strada. Ci siamo parlati nello spogliatoio dicendo che questa era la nostra partita. Non è un obbligo lo scudetto, ma noi ci proviamo. Siamo lì, non molliamo niente“.

Valuta questo articolo