Immobile e Caicedo trascinano la Lazio nel 5-1 contro la Spal. I biancocelesti volano, in attesa dell’Inter, al secondo posto e non si pongono limiti. Con un attacco del genere e il bomber della Serie A, lo Scudetto non è un sogno, nonostante Inzaghi però rimpianga Giroud.

L’allenatore della Lazio tesse le lodi dei suoi, ma avrebbe preferito poter contare su un bomber di caratura internazionale come il francese: “se firmerei per il secondo posto? No, dobbiamo firmare per fare partite come quella di oggi. Mancano tantissime partite alla fine e tantissimi punti. Io vivo alla giornata, così come ho fatto in questi meravigliosi quattro anni.

Mercato? Con tutte queste gare e un recupero da fare Giroud non avrebbe tolto spazio ai miei tre attaccanti. È normale che se fosse arrivato, avremmo avuto più soluzioni: un acquisto in più non avrebbe fatto male. I miei attaccanti stanno facendo tutti cose strepitose e sono contento per il gol di Adekanye che piano piano sta capendo il calcio italiano“.

