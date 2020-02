Brutte notizie per Simone Inzaghi a pochi giorni dalla sfida scudetto con l’Inter, in programma all’Olimpico domenica sera.

L’allenatore biancoceleste dovrà fare a meno per almeno un mese di Senad Lulic, costretto ad operarsi alla caviglia sinistra. L’intervento verrà eseguito già nella giornata di oggi, così da permettere al giocatore di iniziare subito il programma di recupero che gli permetterà di rientrare in campo per il rush finale della stagione. Al posto di Lulic giocherà dunque Jony, che tanto bene ha fatto nelle ultime partite in cui è chiamato in causa. Sarà lui a presidiare la fascia mancina nella sfida contro l’Inter, come peraltro aveva fatto all’andata a San Siro, quando giocò la sua prima partita da titolare con la maglia della Lazio.

