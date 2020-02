In un weekend nel quale non si fa altro che parlare del Coronavirus e dei rinvii di importantissime partite, come la sfida scudetto tra Juventus e Inter proprio a causa del virus che sta allarmando l’Italia intera, sul volto dei giocatori, della società e dei tifosi della Lazio spunta un piacevolissimo sorriso.

I biancocelesti hanno piegato oggi il Bologna di Sinisa Mihajlovic, col punteggio di 2-0, grazie alle reti di Louis Alberto e Correa, volando in testa alla classifica della Serie A.

Tre punti preziosissimi che lanciano la Lazio a quota 62, a +2 dalla Juventus e + 8 dall’Inter, squadre però rispettivamente con una e due partite in meno. Un match perfetto, quello della squadra di Inzaghi, chiuso nei primi 21 minuti di gioco. Vano il tentativo di rimonta del Bologna, che si è visto annullare ben due reti dal Var nel secondo tempo.

