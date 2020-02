Roger Federer, 20 volte campione di tornei del Grand Slam e uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, rappresenterà ancora una volta il Team Europa nella tanto attesa quarta edizione della Laver Cup che si terrà a Boston presso l’iconico TD Garden dal 25 al 27 settembre.

I biglietti per la competizione a squadre saranno in vendita alle 10:00 a partire dal 6 marzo tramite Ticketmaster. Federer fa parte della squadra vincitrice del Team Europa dall’inaugurazione Laver Cup a Praga nel 2017 ed è appassionato dell’evento che ha catturato i fan di tutto il mondo. Questa sarà la prima volta che il maestro svizzero visiterà Boston.

“Non sono mai stato a Boston e non vedo davvero l’ora di vedere alcune attrazioni e giocare a tennis davanti ai loro grandi fan. La Laver Cup è come nient’altro nel tennis mondiale e sono sicuro che giocare in una città che ama il suo sport tanto quanto Boston, l’atmosfera sarà irreale. Ogni anno diventa più difficile per il Team Europa trattenere il Team World, ed Boston sarà un’esperienza completamente nuova“, ha dichiarato Federer.

La competizione a squadre di tre giorni vede sei dei migliori giocatori d’Europa, capitanati da Bjorn Borg, contro sei dei loro omologhi del resto del mondo, guidati da John McEnroe. Chiamato in onore della leggenda del tennis australiano Rod Laver, l’evento si svolgerà su uno splendido campo nero, costruito all’interno del TD Garden, sede dei Boston Celtics e dei Boston Bruins.

La Laver Cup ha esaurito gli stadi di Praga, Chicago e, più di recente, Ginevra a poche ore dalla vendita e la domanda di biglietti dovrebbe essere alta. “Non vediamo l’ora di lanciare la vendita dei biglietti la prossima settimana“, ha dichiarato oggi Steve Zacks, CEO di Laver Cup. “Ci aspettiamo un’esperienza incredibile a settembre sia per i giocatori che per i fan del TD Garden in una delle più grandi città sportive del mondo“.

