LaVar Ball ha voglia di ‘tornare in affari’. Il padre più vulcanico dell’NBA ha intenzione di rilanciare Big Baller Brand, il marchio di moda lanciato parallelamente all’ingresso del figlio Lonzo in NBA. Dopo un successo iniziale, il BBB è stato travolto da uno scandalo legato ad un socio che aveva sottratto dei soldi alla famiglia, fra i quali 1.5 milioni a Lonzo Ball. Durante l’ultimo episodio di ‘Ball in the family’, Lavar ha spiegato: “dobbiamo essere uniti. Mettiamo i nostri soldi insieme. I miei, quelli di Melo. Dobbiamo mettere tutti i nostri soldi assieme“. Lonzo Ball, dopo aver perso i soldi la prima volta, non è più convinto di investire nuovamente: le foto BBB cancellate dai suoi social, così come il tattoo scomparso dalla sua pelle, parlano chiaro.

Valuta questo articolo