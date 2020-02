Serata speciale e… unica per Lewis Hamilton: il britannico della Mercedes è stato proclamato Sportsman of the Year nella 20ª edizione dei Laureus Awards. Un traguardo specialissimo per il campione del mondo in carica di Formula 1, che ha condiviso il premio con Leo Messi, vinto a pari merito per la prima volta in 20 edizioni del premio Laureus. E’ la prima volta in assoluto che la giuria non riesce a decidere un solo sportivo come vincitore del titolo principale dei premi Laureus.

Valuta questo articolo