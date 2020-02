Straordinaria impresa di Leonardo Fabbri. A Stoccolma l’azzurro migliora il record italiano indoor nel getto del peso con 21,59 togliendo il primato dopo quasi 33 anni ad Alessandro Andrei, che aveva lanciato 21,54 a Torino, il 28 febbraio 1987.

Entra nella storia il 22enne fiorentino dell’Aeronautica, protagonista di un nuovo progresso in questa stagione che era iniziata con 21,32 all’aperto il 24 gennaio a Parow, in Sudafrica, e proseguita con il personale in sala di 21,11 nel debutto al coperto del 5 febbraio a Ostrava, in Repubblica Ceca.

