Ivan Rakitic è stato vicinissimo a lasciare il Barcellona. Il calciatore croato ha ammesso in una recente intervista, riportata da Sportmediaset, d’essere stato ad un passo dall’addio al club Blaugrana: “Sapete come sono andate le cose, ma ora non è il momento di tornare su questo problema. Ovviamente ho pensato di andarmene, è stato un momento complicato. Ci sono alcune cose che non mi sono piaciute ma ora voglio voltare pagina e lavorare per aiutare il club nel momento decisivo della stagione“. Le voci sul suo possibile approdo all’Inter dunque erano fondate, il calciatore però adesso è tornato sui suoi passi, confermando di voler rimanere al Barcellona ed aiutare la sua squadra a raggiungere nuovi successi.

