“Per questioni di costo e per la Brexit, il ciclo vita della piattaforma UKL1 è stato esteso”. L’annuncio del Gruppo BMW fa davvero rumore. A causa della Brexit il gruppo ha deciso di non iniziare a pianificare la produzione della nuova Mini, bensì di proseguire con la produzione dell’attuale modello. I motivi sono chiaramente legati alla Brexit ed alle conseguenze commerciali che l’uscita dall’Europa della Gran Bretagna potrà avere.

Il pianale edizione 2014 di MINI 3 porte, 5 porte e cabrio resterà dunque in produzione ancora per un po’, un tempo non definito al momento. Il Gruppo BMW ha deciso di temporeggiare, troppo complicato pianificare adesso il futuro post Brexit, senza certezze in merito a come cambierà il mercato dopo tale decisione. Dunque la nuova Mini dovrà attendere, passo dopo passo i vertici di BMW decideranno il da farsi.

