Un lunch match che fa sorridere la Lazio: i biancocelesti vincono ancora e rimangono in scia della Juventus, a -1, pienamente nella corsa Scudetto. Approfittando del rinvio del match dell’Inter a causa del Coronavirus, la Lazio può rilassarsi grazie ai gol di Marusic, Immobile e Cataldi.

Niente da fare per il Genoa: sul finale i rossoblu hanno tentato la rimonta ma Cassata e Criscito non sono bastati per mettere i bastoni tra le ruote alla Lazio di Inzaghi. Seppur soffrendo i biancocelesti conquistano la terza vittoria consecutiva ed il 20° risultato utile consecutivo, confermandosi al secondo posto in classifica.

