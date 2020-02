Il prossimo 24 febbraio, data scelta per i funerali, familiari, amici e tifosi potranno dare l’ultimo saluto a Kobe Bryant e alla figlia Gigi. Il 24 è stato il numero simbolo della carriera della stella dei Lakers e siccome non può esserci 24 senza 2, un doveroso omaggio va riconosciuto anche alla piccola Gigi. La madre Vanessa Bryant ha comunicato tramite social la volontà di cambiare il nome della ‘Mamba Sports Foundation‘, fondazione benefica creata da Kobe Bryant, in ‘Mamba & Mambacita Foundation‘. Questo il testo del messaggio allegato al post di Vanessa Bryant: “poichè non esiste 24 senza il 2, abbiamo dovuto aggiornare il nome della ‘Mamba Sports Foundation’ che si chiamerà da ora ‘Mama & Mambacita Sports Foundation. La nostra missione rimane la stessa, e più forte di sempre, quella di provvedere a dare l’opportunità ai giovani attraverso lo sport. Grazie a tutti per l’erogazione di supporto e le vostre gentili donazioni effettuate fino ad oggi mentre portiamo avanti l’eredità di Kobe e Gigi. Speriamo di dare potere ai giovani atleti e dare forma al mondo che Kobe e Gigi ci hanno lasciato“.

