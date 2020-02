Kim Clijsters ha giocato ieri la sua prima partita dal ritorno nel tour WTA dopo ben 8 anni d’assenza. La tennista belga ha perso contro un’avversaria di tutto rispetto come Muguruza, ma ha ben figurato dando del filo da torcere all’avversaria sopratutto nel secondo set.

“Gioco per vincere, quindi non posso essere pienamente soddisfatta del match – le parole di Kim a tennisplaza.be – ma ad un certo punto mi sono sentita veramente bene in campo, avevo quasi la sensazione di poter vincere il secondo set. Ho cominciato a leggere meglio il suo gioco e altre piccole cose hanno cominciato a funzionare. Alla fine, posso dire che ho ancora voglia e forse anche modo di fare bene“. Dunque dopo Dubai potremmo rivedere presto Kim nel tour, la Clijsters ha avuto ottime sensazioni ed ora è pronta a rifarsi viva nei prossimi tornei.

