Kim Clijsters si appresta a tornare in campo dopo la sconfitta nel suo primo match dal rientro contro la Muguruza a Dubai. Lo farà dapprima a Monterrey nella prossima settimana, poi nell’importante torneo di Indian Wells. Gli organizzatori hanno infatti fatto sapere che daranno una wild card alla tennista belga, la quale ha rivelato di voler portare con sé nel giro tra Monterrey ed Indian Wells anche tutta la sua famiglia. Come noto la Clijsters girerà un documentario sul suo rientro nel tour, dunque oltre ai familiari ci sarà anche una troupe televisiva a seguirla per tutta la durata dei due tornei a partire dal prossimo lunedì. Dopo l’ottima figura fatta contro Muguruza, ci si attende un’ulteriore crescita da parte di Kim.

