Kevin Anderson è certamente uno dei tennisti più sfortunati del tour ATP. Gli infortuni stanno condizionando pesantemente la carriera del sudafricano, costretto ancora una volta a fermarsi nelle prossime settimane a causa di un nuovo problema al ginocchio.

Kevin Anderson ha infatti rivelato che salterà i prossimi tornei di un certo rilievo. Out già da questa settimana, il tennista salterà Acapulco, Indian Wells e Miami, con la speranza di recuperare in fretta dal problema al ginocchio di cui sopra. Insomma, un inizio di stagione non certo fortunato quello di Anderson, il quale adesso dovrà pensare a curarsi anzichè concentrarsi sui risultati.

Valuta questo articolo