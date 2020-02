Tragedia nel mondo del tennis giovanile. Kent Yamazaki, 15enne promessa della West Australia, è deceduto in circostanze tragiche mentre si trovava in Nepal proprio per partecipare ad un torneo del tour ITF. Durante un allenamento Kent è stramazzato al suolo battendo la testa, le cause del decesso sono ancora da accertare. La WA ha diramato una lunga nota di cordoglio per ricordare il giovane Yamazaki, del quale si parlava un gran bene in termini tennistici ed umani.

“La WA Tennis Community è in lutto dopo aver appreso della tragica scomparsa del quindicenne Kent Yamazaki. Kent si stava preparando per un evento ITF in Nepal, quando ha perso conoscenza battendo la testa in campo. Purtroppo non ha ripreso conoscenza”. “Kent era noto per il suo sorriso contagioso e il suo genuino amore per il gioco. Era un vero gentiluomo dentro e fuori dal campo, e la sua passione e l’incredibile etica del lavoro lo hanno visto salire di livello e raggiungere grandi vette nella sua carriera nel tennis, rappresentando la WA con orgoglio in molti eventi nazionali. Kent è sempre stato il primo giocatore ad esercitarsi e ha incarnato i valori della National Academy di competizione, impegno e rispetto. Era amato tra i suoi coetanei ed era molto rispettato dalla comunità del tennis per il suo duro lavoro, la sua gentilezza e positività. Questa è una tragica perdita e i nostri pensieri e le nostre preghiere vanno a Tomio, Kimie e tutta la famiglia, gli amici e gli allenatori di Kent in questo momento incredibilmente difficile”.

