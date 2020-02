Kelly Oubre Jr. fa tardi e perde il bus dei Suns, coach Williams lo punisce: contro i Lakers parte dalla panchina

Curioso episodio capitato in casa Phoenix Suns. Kelly Oubre Jr. è arrivato in ritardo all’appuntamento con la squadra per la partenza verso lo Staples Center in vista della partita contro i Lakers, perdendo il bus. Il giocatore è stato anche punito da coach Monty Williams che lo ha fatto partire dalla panchina contro la franchigia gialloviola.

Kelly Oubre Jr. ha chiesto subito scusa: “il coach fa quello che deve fare per far sì che tutti siano disciplinati. Non sono orgoglioso di quello che ho fatto. Cerco sempre di essere in orario. Ora faccio ammenda e spero che non accada più“.

