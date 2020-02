Karma Automotive annuncia che la prima europea delle sue automobili elettriche di lusso, Revero e Revero GT, si terrà nel corso di un’esposizione speciale prevista dall’11 a 13 Marzo prossimi nei Paesi Bassi. La decisione segue all’improvvisa cancellazione del Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra.

“Karma aveva programmato il lancio europeo di Revero e Revero GT al Motor Show di Ginevra che, sfortunatamente, è stato cancellato a seguito del diffondersi del Coronavirus”, spiega Rogier Kroymans, Karma VP Sales and Network Development in Europe. “È importante proseguire con il piano di lancio europeo di Karma e utilizzeremo le auto a disposizione per presentarle al più vasto pubblico possibile attraverso un evento personalizzato che si terrà in Olanda”.

Media, potenziali distributori e clienti sono invitati a toccare con mano la maestria artigianale che caratterizza questi veicoli di classe superiore e a incontrare il management Karma. Gli interessati possono registrarsi all’indirizzo Europe@KarmaAutomotive.com. Karma ha già siglato accordi con rivenditori nei Paesi Bassi, in Svezia, Francia e Spagna e ambisce ad essere rappresentata in tutti i principali mercati europei entro la fine dell’anno.

Valuta questo articolo