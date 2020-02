Brutte notizie in casa Juventus per Maurizio Sarri, l’allenatore bianconero infatti deve fare i conti con le condizioni di Gonzalo Higuain, rimasto a riposo oggi per un problema alla schiena.

Insieme a lui assente anche Pjanic, impegnato nel recupero dal problema accusato domenica scorsa, e Pinsoglio a letto con la febbre. Questo il report bianconero: ‘Pjanic continua il suo percorso fisioterapico prestabilito; Higuain non ha preso parte all’allenamento a causa di una lieve lombalgia e le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno. Pinsoglio è rimasto a casa a causa di una leggera sindrome influenzale e Rabiot ha svolto seduta personalizzata come da programma’.

