Cristiano Ronaldo non basta, la Juventus perde a Verona 2-1, subendo due gol da situazione di vantaggio. Risultato preoccupante che dà l’assist all’Inter per tornare in vetta, a pari punti, in caso di successo nel derby.

Maurizio Sarri nel post gara è alquanto arrabbiato e deluso per la prestazione: “in questo momento c’è una differenza importante di prestazioni e risultati tra casa e trasferta, ne avevamo già parlato ma stasera non abbiamo risolto nulla. Nella fase iniziale sapevamo di dover soffrire e l’abbiamo anche fatto bene, creando le nostre occasioni. Ma dopo il vantaggio non puoi lasciare punti così, c’è stata troppa leggerezza sul primo gol, mi rifiuto di commentarlo. Il Verona ha meriti indubbi per come ci ha aggredito e per come ci ha complicato le uscite da dietro, noi però ci abbiamo messo del nostro specie negli ultimi 20’. Se la testa è staccata la tattica viene male, se la testa non è al 100 anche il fisico le va dietro. Vincere non è scontato e negli anni sta diventando sempre più difficile. Quindi bisogna lottare di più ed evitare i cali di tensione, e spero che mi aiuti qualcuno per risolvere questo problema“.

