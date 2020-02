L’abbondanza in attacco della Juventus costringe Maurizio Sarri a lasciare in panchina sempre qualche giocatore di grande caratura. Contro la Fiorentina è toccato a Dybala che, come accaduto in passato, non prende mai bene l’eventuale esclusione.

Nel post gara Maurizio Sarri ha spiegato la scelta tattica effettuata: “era una partita difficile, ma abbiamo concesso pochissimo. A livello di ritmo andiamo ancora un po’ a corrente alterna, dobbiamo migliorare per continuità. In difesa siamo stati bravi soprattutto nell’evitare le ripartenze, quanto a Douglas Costa è un giocatore importantissimo. Abbiamo tanti calciatori offensivi di livello straordinario e quindi tante soluzioni, anche se non semplici da gestire. Oggi vista la partita che ci aspettava, con la Fiorentina che fa molta densità, gioca con la difesa bassa, ho scelto Douglas per allargare la nostra fase offensiva. È stata una scelta tattica. Certo, poi vai a letto con un po’ di amarezza perché lasciar fuori Dybala è una bestemmia, basta vedere cosa ha fatto negli ultimi 20 di oggi. Ma io mi devo occupare dell’equilibrio della squadra. Giocare con tutti e quattro? Vai a sacrificare le caratteristiche di questi giocatori, a partire da Ronaldo che andrebbe a fare veramente l’esterno. Sarebbe uno spreco“.

