Il suo contratto scadrà alla fine della prossima stagione, Ivan Rakitic dunque si guarda in giro e sfoglia la margherita per scegliere quella che potrebbe essere la sua prossima squadra.

Il croato non è più al centro del progetto Barcellona, prova ne sono i contatti con la Juventus dello scorso mercato, quando sarebbe potuto finire in uno scambio con Bernardeschi. Interrogato da Bleacher Report sul proprio futuro, Rakitic ha aperto ai bianconeri: “se mi piacerebbe un giorno giocare con Ronaldo? Ovviamente, è uno dei più grandi calciatori della storia, ti diverti davvero a guardarlo e stanno vedendo tutti quello che sta facendo alla Juve. Il giocatore più sottovalutato al mondo? Ce ne sono tanti, Mourinho per esempio ha fatto il mio nome. Per me lo è anche Pjanic. Messi? È incredibile giocare con lui, è speciale, è di sicuro il miglior giocatore degli ultimi 15 anni e per me di sempre. Giocare al suo fianco negli ultimi sei anni è stato fantastico”.

Non è mancata nemmeno una battuta sul possibile ritorno in blaugrana di Neymar: “mi piacerebbe di sicuro averlo nella mia squadra ma deve decidere lui cosa è meglio per se stesso. È un mio grande amico e voglio vederlo felice, quando lo è diventa uno dei migliori al mondo”.

Valuta questo articolo