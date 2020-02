L’ufficialità della sua cessione è arrivata nell’ultimo giorno di mercato, quando la Juventus ha pubblicato sul proprio sito il comunicato in cui annunciava il trasferimento di Emre Can al Borussia Dortmund. Trenta milioni nelle casse bianconere, un bel gruzzoletto per un giocatore che non rientrava più nei piani di Sarri.

Questo è il motivo della cessione, come annunciato da Paratici ai microfoni di DAZN: “è un giocatore importante a livello europeo. La scorsa stagione per lui è stata buona, quest’anno per il tipo di gioco che sviluppiamo non aveva le caratteristiche adeguate. Resta un grande giocatore, a dimostrazione del fatto che è stato acquistato per una cifra importante“.

