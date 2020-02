“Spero che qualcuno mi aiuti…”. Queste le parole di Maurizio Sarri dopo la sconfitta della Juventus a Verona nell’ultima giornata di campionato. Un KO in rimonta, un calo di tensione non nuovo a questa stagione bianconera, un problema di mentalità sottolineato a più riprese proprio da Sarri nel corso dell’anno, fino alla richiesta di aiuto per risolvere una situazione che comincia a farsi seria. E la soluzione arriva dal mondo del mental coaching, in particolare da Marco Valerio Ricci, tra i massimi esperti mondiali in Motivazione Scientifica, specialista nell’applicare la PNL Ipnotica al Coaching.

E proprio la Motivazione Scientifica, in particolar modo l’aspetto della motivazione intrinseca, è la soluzione avanzata da Ricci: “E’ questa la causa dei cali di tensione della Juventus in questa stagione. Quando la squadra passa in vantaggio sembra accontentarsi e smettere di dare il massimo, perché l’allenatore non riesce a sfruttare la motivazione intrinseca dei giocatori. Se riuscissero a sfruttarla, sarebbe la svolta. Sarri ha provato più volte a confrontarsi coi giocatori, ma parlare non serve: deve conoscere le leve della motivazione scientifica e il DNA emotivo dei suoi giocatori”.

Un metodo di training mentale che ha già avuto i suoi frutti in parecchie squadre di NBA, e che nel calcio ha avuto il suo massimo sostenitore in Jurgen Klopp, che così ha costruito i suoi successi sin dai tempi del Borussia Dortmund. “Sarri ha a disposizione una rosa straordinaria e non sfruttarla al massimo è davvero uno spreco. In questo invece Klopp è sempre stato bravissimo, riesce sempre ad ottenere il massimo dai suoi giocatori, portarli all’eccellenza proprio grazie a questo metodo”, conclude Ricci.

La PNL Ipnotica, di cui Ricci è tra i massimi esperti mondiali, è infatti la scienza che, a partire dall’analisi scientifica delle spinte motivazionali dell’individuo, studia come bisogna governare il nostro cervello in maniera ottimale allo scopo di produrre i risultati che si desiderano: ci insegna non solo a dirigere i nostri stati d’animo e i nostri comportamenti, ma anche gli stati d’animo e i comportamenti degli altri. La PNL fornisce la chiave per svelare l’enigma di come certi individui sono in grado di produrre costantemente risultati ottimali. Una costanza che manca in questo momento alla Juve, e di cui Sarri ha invece bisogno soprattutto in questo momento decisivo della stagione.

