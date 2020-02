Niente paura, Cristiano Ronaldo sa come si fa. La Juventus ha bisogno di una vittoria nel ritorno degli ottavi di Champions contro il Lione, un successo che ribalti l’1-0 maturato in Francia.

Il portoghese non ha dubbi che ai quarti ci andranno i bianconeri, come ammesso ai microfoni di Sky Sport: “siamo arrabbiati per il risultato di Lione, ma nessuna paura. Sono convinto che passeremo il turno. La Champions è la competizione più difficile che ci sia. Ma abbiamo fiducia per il ritorno, quando giocheremo davanti ai nostri tifosi. Siamo sereni e concentrati: adesso pensiamo a vincere le prossime partite, poi penseremo alla Champions“.

Tornando al campionato, CR7 ha ammesso: “Juve-Inter è come Barcellona-Real Madrid. Contro Inter, Milan e Lazio sono tutte grandi partite, è bello giocarle. Con i nerazzurri sarà una partita fantastica contro un allenatore e una squadra fantastica, ma cercheremo di vincere. I nostri tifosi non ci saranno, siamo tristi ma le responsabilità restano le stesse. Giochiamo in casa e speriamo che la Juve possa fare un grande risultato. Sarà strano giocare senza pubblico un match così importante. Non è bello ma la salute resta la cosa più importante. Dobbiamo rispettare la decisione di giocare a porte chiuse“.

