L’allarme Coronavirus ha bloccato tutta l’Italia: lo sport si è fermato la scorsa settiana, con diversi match di Serie A rimandati. Per questioni di calendario non sarà possibile accumulare altri rinvii, dunque è stato deciso di far giocare a porte chiuse le sfide in programma nelle zone a rischio.

Tra queste c’è anche Juventus-Inter, che si disputerà domenica sera allo Stadium senza pubblico in tribuna. Adesso, però, per provare a far contenti gli appassionati e i tifosi si apre un’importante scenario. Juventus-Inter potrebbe essere trasmessa in chiaro su TV8: secondo l’Ansa, infatti sembra ci sia stata una riunione di lavoro Sky dalla quale sarebbe emersa la disponibilità “vista l’eccezionalità del momento e se si creassero i presupposti di intesa con la Lega Calcio, a valutare di aprire una finestra in chiaro e trasmettere la partita su TV8, canale gratuito del gruppo, per consentire a tutti di vederla”.

“In una situazione unica in cui a tutti i cittadini e a tutte le imprese è richiesto di fare sacrifici, anche Sky sarebbe disponibile a fare il proprio. La nostra funzione di indubbia utilità ci guida in questa direzione”, queste le parole dell’executive vice president di Sky Marzio Perrelli.

Serve dunque un accordo con la Lega: presto arriveranno ulteriori aggiornamenti,