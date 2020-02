Il Coronavirus sta spaventando l’Italia, tanto da portare a misure precauzionali davvero drastiche da parte del Ministero della Salute. Come noto, nello scorso weekend diversi eventi sportivi in Lombardia, Veneto e Piemonte, sono stati annullati, tra questi anche diversi incontri calcistici del campionato di Serie A.

In vista del prossimo weekend adesso sono tanti i quesiti che i tifosi si stanno ponendo, sopratutto in relazione al big match che si dovrebbe giocare domenica tra Juventus ed Inter. L’incontro potrebbe infatti essere disputato a porte chiuse, questa l’ultima indiscrezione trapelata per poter consentire al campionato di non subire un altro stop che sarebbe davvero difficile da recuperare nelle prossime settimane. Il Ministero della Salute ha infatti indetto la sospensione di tutti gli eventi aperti al pubblico, dunque chiudere al pubblico potrebbe essere un’ipotesi percorribile. La Figc attende adesso di avere l’ok per giocare gli incontri a porte chiuse, per buona pace dei tifosi che dovranno assistere da casa al big match Juve-Inter a causa del Coronavirus.

