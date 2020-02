Sospiro di sollievo in casa Juventus in merito alle condizioni di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco, entrato nel secondo tempo di Juventus-Brescia ed uscito dopo una manciata di minuti per infortunio, si è sottoposto quest’oggi agli esami medici del caso per valutare l’entità del problema fisico: escluse lesioni muscolari, si tratta di un lieve affaticamente all’addutto destro. “Per il giocatore – si legge nel comunicato della Juve – è stato riscontrato un lieve affaticamento all’adduttore destro. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni”.

Valuta questo articolo