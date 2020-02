“Douglas Costa al livello muscolare è fragile” ha dovuto ammettere Maurizio Sarri, nel post sconfitta contro il Verona, dopo l’ennesimo infortunio patito dal brasiliano. Gli accertamenti medici parlano di una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra che terrà fermo l’esterno per circa 15-20 giorni. Il dato è preoccupante: in tre stagioni passate in maglia bianconera, Douglas Costa ha saltato fin qui ben 39 partite, poco più di un campionato intero.

Valuta questo articolo