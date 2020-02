Doppietta di Cristiano Ronaldo, con due reti segnate su calcio di rigore. La Juventus batte la Fiorentina nell’ennesima pagina di una rivalità molto accesa che regala nuove polemiche. Nel post gara infatti, Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato di “partita condizionata dall’arbitro“.

Pavel Nedved, dirigente della Juventus, ha risposto a tono: “non devo rispondere a Commisso, lo rispetto, ma si dice troppo che la Juve non vince con merito. Siamo stufi. Abbiamo vinto meritatamente, smettiamola di tirare in mezzo gli arbitri. Sarri? Sta cercando di ottenere il massimo da quelli a disposizione ed è bravo a farlo. Mi sono piaciuti Cuadrado e Douglas Costa, uno che se sta bene è devastante, sui primi due passi non lo tieni con un difensore solo e devi raddoppiarlo. Va preservato dagli infortuni. Ronaldo? Un tempo i premi li vincevo, oggi devo consegnarli…“.

Valuta questo articolo