Grandi polemiche nel post Juventus-Fiorentina. La sconfitta per 3-0, con 2 rigori assegnati ai bianconeri che hanno scatenato l’ira del presidente Commisso. A gara terminata, il difensore Ceccherini ha avuto un battibecco social con un tifoso bianconero. Alla provocazione “se sei scarso non dare la colpa all’arbitro. Dai, torna a casa 3a0“, il difensore della Fiorentina ha risposto per le rime: “se state sul cazzo a tutta Italia fatevi due domande!! E la risposta ti anticipo non è perchè vincete…“.

